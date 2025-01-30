Гол Хуснутдинова помог «Миннесоте» обыграть «Торонто»
«Миннесота» на выезде переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Мэйпл Лифс» потерпели третье поражение подряд.
Российский форвард «Уайлд» Марат Хуснутдинов отметился голом. 22-летний россиянин набрал 5 (2+3) очков в 48 играх этого сезона. Также заброшенными шайбами у гостей отметились Джаред Сперджен и Маркус Фолиньо.
Единственная шайба канадской команды на счету Вильяма Нюландера.
«Миннесота» набрала 64 очка в 51 матче и занимает 5-е место в Западной конференции. «Торонто» опустился на 5-ю строчку в Восточной конференции — 62 очка в 51 игре.
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|8
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
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|8
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|30.01
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Торонто – Миннесота
|- : -
|30.01
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|
Нью-Джерси – Филадельфия
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Флорида – Лос-Анджелес
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Юта – Питтсбург
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