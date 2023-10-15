«Торонто» обыграл «Миннесоту», Мэттьюс оформил хет-трик
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 7:4.
В составе «Мэйпл Ливз» хет-трик оформил Остон Мэттьюс, 3 (2+1) очка набрал Вильям Нюландер, вратарь Илья Самсонов отразил 28 бросков из 33. У «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей и закончил встречу с показателем полезности «-2».
В следующем матче «Торонто» 17 октября сыграет с «Чикаго», «Миннесота"18 октября встретится с «Монреалем».
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20.10
|15.10
|02:00
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Бостон – Нэшвилл
|- : -
|15.10
|02:00
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Торонто – Миннесота
|- : -
|15.10
|02:00
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Монреаль – Чикаго
|- : -
|15.10
|02:00
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Питтсбург – Калгари
|- : -
|15.10
|02:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|15.10
|02:00
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Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|15.10
|02:30
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Айлендерс – Баффало
|- : -
|15.10
|03:00
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Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|15.10
|05:00
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Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|15.10
|05:00
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Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|15.10
|05:00
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Вегас – Анахайм
|- : -
|15.10
|05:30
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Лос-Анджелес – Каролина
|- : -
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