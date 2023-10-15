«Торонто» обыграл «Миннесоту», Мэттьюс оформил хет-трик

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 7:4.

В составе «Мэйпл Ливз» хет-трик оформил Остон Мэттьюс, 3 (2+1) очка набрал Вильям Нюландер, вратарь Илья Самсонов отразил 28 бросков из 33. У «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей и закончил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Торонто» 17 октября сыграет с «Чикаго», «Миннесота"18 октября встретится с «Монреалем».