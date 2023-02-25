«Торонто» в овертайме обыграл «Миннесоту». Самсонов сделал 24 сэйва

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«Торонто» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Мэйпл Ливз» прервали четырехматчевую победную серию «Уайлд».

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Торонто» с 80 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Миннесота» располагается на 7-й строчке — 70 очков.