«Торонто» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» победил «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У гостей голы забили Уоррен Фогеле, Кевин Фиала, Алекс Лафферье и Куинтон Байфилд (в овертайме), у хозяев — Джон Таварес (дважды) и Бобби Макманн.

«Торонто» (18 очков после 18 матчей) занимает 14-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» (22 очка после 18 игр) идет на 4-м месте в Западной конференции.

