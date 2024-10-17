«Торонто» переиграл «Лос-Анджелес», Мэттьюс набрал 3 очка
«Торонто» выиграл у «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Мэйпл Лифс» продлили победную серию до трех игр, «Кингз» потерпели третье поражение подряд.
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил свою первую шайбу в сезоне-2024/25, а также сделал две голевые передачи. Также дубль на счету Бобби Макманна, а у Митча Марнера ассистентский хет-трик.
«Торонто» с 6 очками идет вторым в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» занимает 9-ю строчку в Западной конференции — 4 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
Голы: Макманн — 2 (Доми, Маккейб), 6:54 — 1:0. Мэттьюс — 1 (Марнер, Экман-Ларссон), 8:49 — 2:0. Макманн — 3 (Нюландер, Экман-Ларссон), 17:12 — 3:0. Райлли — 1 (Маккейб, Доми), 27:56 — 4:0. Нюландер — 3 (бол., Мэттьюс, Марнер), 38:31 — 5:0. Тюркотт — 1 (Ли), 42:42 — 5:1. Фиала — 3 (Кларк, Льюис), 49:03 — 5:2. Таварес — 2 (бол., Марнер, Мэттьюс), 57:16 — 6:2.
Вратари: Столарз — Риттих (Копли, 32:22).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 26 (12+7+7) — 34 (9+14+11).
Наши: — - Гавриков (22.26/3/-2).
17 октября. Торонто. Scotiabank Arena.
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|Рейнджерс
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|Айлендерс
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|2
|3
|5
|Филадельфия
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|2
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|6
|Вашингтон
|2
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|Каролина
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|1
|2
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|1
|Торонто
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|3
|1
|6
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|2
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|4
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|2
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|2
|2
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|2
|2
|4
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|1
|4
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|П
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|4
|4
|0
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|3
|0
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|4
|2
|2
|6
|4
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|3
|1
|6
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|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
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|И
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|П
|О
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|Калгари
|4
|4
|0
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|2
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|1
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|3
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|2
|2
|4
|4
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|17.10
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|
Питтсбург – Баффало
|6 : 5 ОТ
|17.10
|02:30
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Торонто – Лос-Анджелес
|6 : 2
|17.10
|04:30
|
Колорадо – Бостон
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Анахайм – Юта
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