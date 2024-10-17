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Сегодня, 05:14

«Торонто» переиграл «Лос-Анджелес», Мэттьюс набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» выиграл у «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Мэйпл Лифс» продлили победную серию до трех игр, «Кингз» потерпели третье поражение подряд.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил свою первую шайбу в сезоне-2024/25, а также сделал две голевые передачи. Также дубль на счету Бобби Макманна, а у Митча Марнера ассистентский хет-трик.

«Торонто» с 6 очками идет вторым в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» занимает 9-ю строчку в Западной конференции — 4 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Голы: Макманн — 2 (Доми, Маккейб), 6:54 — 1:0. Мэттьюс — 1 (Марнер, Экман-Ларссон), 8:49 — 2:0. Макманн — 3 (Нюландер, Экман-Ларссон), 17:12 — 3:0. Райлли — 1 (Маккейб, Доми), 27:56 — 4:0. Нюландер — 3 (бол., Мэттьюс, Марнер), 38:31 — 5:0. Тюркотт — 1 (Ли), 42:42 — 5:1. Фиала — 3 (Кларк, Льюис), 49:03 — 5:2. Таварес — 2 (бол., Марнер, Мэттьюс), 57:16 — 6:2.

Вратари: Столарз — Риттих (Копли, 32:22).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (12+7+7) — 34 (9+14+11).

Наши: — - Гавриков (22.26/3/-2).

17 октября. Торонто. Scotiabank Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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6 Вашингтон 2 1 1 2
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8 Коламбус 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 4 3 1 6
2 Флорида 5 3 2 6
3 Тампа-Бэй 2 2 0 4
4 Оттава 3 2 1 4
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