«Торонто» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» одержал победу над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Заброшенными шайбами у «Мэйпл Лифс» отметились Остон Мэттьюс и Стивен Лоренц . Единственный гол «Эвеланш» забил Валерий Ничушкин.

«Торонто» с 85 очков идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Колорадо» занимает 4-ю строчку в Западной конференции — 85 очков.

