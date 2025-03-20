«Колорадо» проиграл «Торонто», Ничушкин забил один гол

«Торонто» переиграл на своем льду «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Мэйпл Лифс» забили Остон Мэттьюс и Стивен Лоренц . Единственная шайба «Эвеланш» на счету российского форварда Валерия Ничушкина. Теперь у россиянина 27 (18+9) очков в 31 игре этого сезона.

«Торонто» набрал 85 очков в 68 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 85 очков в 69 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Колорадо» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Мэттьюс — 27 (бол., Марнер, Таварес), 20:28 — 1:0. Ничушкин — 18 (бол., Маккиннон, Макар), 22:48 — 1:1. Лоренц — 6 (мен., Бенуа), 42:53 — 2:1.

Вратари: Уолл — Блэквуд (58:21).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (5+10+11) — 39 (13+15+11).

Наши: — - Ничушкин (22.12/4/-1).

20 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18731 зритель.