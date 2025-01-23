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Сегодня, 07:58

«Торонто» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

У «Блю Джэкетс» 20-летний Адам Фантилли оформил хет-трик, а также по одной шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк и Лука Дел Бел Беллуз. Единственный гол «Мэйпл Лифс» на счету Остона Мэттьюса.

«Коламбус» с 53 очками в 48 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Торонто» идет на второй строчке — 62 очка в 49 играх.

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Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 48 23 25 53
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 48 28 20 59
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 49 23 26 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 47 18 29 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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23.01 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 5 : 1
23.01 03:30
Торонто – Коламбус
 1 : 5
23.01 05:30
Колорадо – Виннипег
 - : -
23.01 06:00
Лос-Анджелес – Флорида
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