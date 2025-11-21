«Торонто» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» проиграл «Коламбусу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

У хозяев голы забили Дакота Мермис и Джон Таварес, у гостей — Дмитрий Воронков и Адам Фантилли (дважды).

«Коламбус» (24 очка после 21 игры) занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торонто» (21 очко после 21 матча) идет на 15-м месте.

