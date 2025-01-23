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Сегодня, 06:07

«Коламбус» обыграл «Торонто», Марченко, Проворов и Воронков сделали голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российские хоккеисты «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Иван Проворов сделали по одной голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Коламбус» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Фантилли — 12 (мен., Проворов, Оливье), 15:40 — 0:1. ван Римсдайк — 9 (Дел Бел Беллуз, К. Джонсон), 33:40 — 0:2. Фантилли — 13 (Воронков, Веренски), 35:21 — 0:3. Дел Бел Беллуз — 2, 45:56 — 0:4. Мэттьюс — 20 (В. Нюландер, Экман-Ларссон), 49:22 — 1:4. Фантилли — 14 (п.в., Марченко, Фаббро), 52:02 — 1:5.

Вратари: Хилдеби — Мерзликинс.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 30 (15+9+6) — 19 (7+5+7).

Наши: — - Воронков (16.12/1/+1), Марченко (19.32/1/+2), Проворов (20.37/0/0).

23 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18459 зрителей

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 48 23 25 53
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 48 28 20 59
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 49 23 26 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 47 18 29 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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23.01 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 5 : 1
23.01 03:30
Торонто – Коламбус
 1 : 5
23.01 05:30
Колорадо – Виннипег
 - : -
23.01 06:00
Лос-Анджелес – Флорида
 - : -
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