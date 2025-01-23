«Коламбус» обыграл «Торонто», Марченко, Проворов и Воронков сделали голевые передачи
«Коламбус» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
Российские хоккеисты «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Иван Проворов сделали по одной голевой передаче.
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«Торонто» — «Коламбус» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Голы: Фантилли — 12 (мен., Проворов, Оливье), 15:40 — 0:1. ван Римсдайк — 9 (Дел Бел Беллуз, К. Джонсон), 33:40 — 0:2. Фантилли — 13 (Воронков, Веренски), 35:21 — 0:3. Дел Бел Беллуз — 2, 45:56 — 0:4. Мэттьюс — 20 (В. Нюландер, Экман-Ларссон), 49:22 — 1:4. Фантилли — 14 (п.в., Марченко, Фаббро), 52:02 — 1:5.
Вратари: Хилдеби — Мерзликинс.
Штраф: 9 — 15.
Броски: 30 (15+9+6) — 19 (7+5+7).
Наши: — - Воронков (16.12/1/+1), Марченко (19.32/1/+2), Проворов (20.37/0/0).
23 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18459 зрителей
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|47
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|47
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|4
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|48
|28
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|48
|23
|25
|50
|6
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|7
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|46
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|47
|29
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|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Бостон
|5 : 1
|23.01
|03:30
|
Торонто – Коламбус
|1 : 5
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|05:30
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Колорадо – Виннипег
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|23.01
|06:00
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Лос-Анджелес – Флорида
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