«Коламбус» в овертайме выиграл у «Торонто», Воронков набрал 2 очка

«Коламбус» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи. У 25-летнего россиянина теперь 18 (9+9) очков в 21 игре в этом сезоне.

Также у гостей дубль оформил Адам Фантилли. У «Мэйпл Лифс» отличились Дакота Мермис и Джон Таварес.

«Коламбус» набрал 24 очка в 21 матче и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 15-й строчке — 21 очко в 21 игре.