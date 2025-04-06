«Торонто» разгромил «Коламбус»
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Коламбус» со счетом 5:0.
По дублю оформили Вильям Нюландер и Ник Робертсон, 2 (1+1) очка набрал Остон Мэттьюс.
После этого матча «Торонто» с 98 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Коламбус» с 77 очками — на 11-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Коламбус» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Робертсон — 13 (Хольмберг), 10:03 — 1:0. Робертсон — 14 (Доми), 32:28 — 2:0. В. Нюландер — 43 (Райлли, Карло), 41:11 — 3:0. В. Нюландер — 44 (Райлли, Мэттьюс), 44:21 — 4:0. Мэттьюс — 30 (Марнер, Найз), 56:27 — 5:0.
Вратари: Столарц — Мерзликинс.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 27 (8+6+13) — 27 (11+8+8).
Наши: — - Воронков (13.35/3/0), Марченко (16.35/2/-1), Проворов (20.20/0/-3).
6 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19179 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Баффало - Бостон
|3 - 2
|
Вегас - Юта
|3 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 3
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|2 - 3
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 3
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|1.05
|02:30
|Миннесота – Даллас
|- : -
|1.05
|05:00
|Анахайм – Эдмонтон
|- : -