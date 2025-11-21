Воронков забил 9-й гол в сезоне НХЛ

«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 4-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков. Для него это 9-й гол в сезоне-2025/26.