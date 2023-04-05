«Торонто» без Самсонова обыграл «Коламбус»
«Торонто» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко результативными действиями не отметились. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных.
«Торонто» набрал 102 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 56 очков.
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|5.04
|02:00
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Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|5.04
|02:00
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Флорида – Баффало
|- : -
|5.04
|02:00
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Торонто – Коламбус
|- : -
|5.04
|02:00
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Каролина – Оттава
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Монреаль – Детройт
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Сент-Луис – Филадельфия
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Нэшвилл – Вегас
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