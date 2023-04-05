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Сегодня, 04:35

«Торонто» без Самсонова обыграл «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко результативными действиями не отметились. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных.

«Торонто» набрал 102 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 56 очков.

Илья Самсонов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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