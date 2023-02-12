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Сегодня, 06:01

Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Торонто»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Коламбус» обыграл «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей отличились Кирилл Марченко, Бун Дженнер, Кент Джонсон и Шон Керали.

У хозяев забросили Майкл Бантинг, Вильям Нюландер и Морган Райлли.

«Коламбус» прервал серию из 4 поражений полряд, команда занимает 16-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в 52 матчах.

«Торонто» идет на четвертой строчке в таблице Восточной конференции с 72 очками в 54 матчах. «Коламбус» занимает 16-е место с 36 очками в 53 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Коламбус» — 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

Голы: Нюландер — 29 (Керфут, Ярнкрок), 2:39 — 1:0. Бантинг — 16 (Марнер), 10:40 — 2:0. Дженнер — 15 (Марченко), 24:21 — 2:1. Марченко — 14 (Дженнер, Годро), 35:01 — 2:2. Керали — 10 (Джонсон, Оливье), 35:58 — 2:3. Райлли — 2 (бол., Марнер, Нюландер), 41:20 — 3:3. Джонсон — 11 (Силлинджер, Рословик), 45:46 — 3:4.

Вратари: Уолл (56:56) — Мерзликинс.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 30 (11+10+9) — 40 (4+21+15).

Наши: — - Гавриков (21.54/0/0), Марченко (18.44/2/+2).

12 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.

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2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 54 28 26 62
5 Питтсбург 51 26 25 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 54 22 32 54
8 Коламбус 53 16 37 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 55 26 29 58
5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 51 24 27 51
8 Монреаль 52 21 31 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 51 28 23 60
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 50 25 25 56
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
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3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 53 25 28 60
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Виннипег – Чикаго
 - : -
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12.02 20:30
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