«Торонто» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» на выезде переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

«Каролина» (22 очка после 15 матчей) одержала четвертую победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции, «Торонто» (17 очков после 16 игр) идет на 10-м месте на «Востоке».