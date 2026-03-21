Гол Никишина в овертайме принес «Каролине» победу над «Торонто»

«Каролина» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.

В основное время у «Мэйпл Лифс» забили Джон Таварес, Дакота Джошуа и Вильям Нюландер, а у «Харрикейнз» — Эрик Робинсон, Джордан Стаал и К`Андре Миллер.

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Александр Никишин. У 24-летнего россиянина теперь 27 (10+17) очков в 68 играх этого сезона.

«Каролина» набрала 94 очка в 69 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Торонто» идет на 15-й строчке — 71 очко в 70 играх.