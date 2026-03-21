Никишин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ). 24-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме.

Для Никишина этот гол стал десятым в сезоне-2025/26. Теперь у него 27 (10+17) очков в 68 играх.