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Сегодня, 05:52

«Торонто» в овертайме обыграл «Каролину»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Торонто» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Автором победной шайбы в овертайме стал Митч Марнер.

Американский нападающий Остин Мэттьюс отметился двумя заброшенными шайбами. Он вышел на второе место в списке лучших снайперов сезона.

«Торонто» идет на 5-м месте в Восточной конференции, а «Каролина» — на 3-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Каролина» — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Нидеррайтер — 14 (Коул, Нечас), 13:08 — 0:1. Мэттьюс — 30 (бол., Нюландер, Таварес), 36:16 — 1:1. Мэттьюс — 31 (Райлли, Марнер), 39:37 — 2:1. Деанджело — 8 (Фаст, Слэвин), 40:08 — 2:2. Степан — 7 (Деанджело, Лоренц), 49:23 — 2:3. Марнер — 15 (Лильегрен), 54:12 — 3:3. Марнер — 16 (Райлли, Таварес), 62:51 — 4:3.

Вратари: Мразек — Андерсен.

Штраф: 7 — 13.

Броски: 32 (9+10+9+4) — 31 (13+7+9+2).

Наши: Михеев (15.52/1/-1) — Свечников (15.39/2/-2).

8 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 43 31 12 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 46 15 31 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 41 15 26 34
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
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13.02
8.02 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 4 : 1
8.02 03:30
Торонто – Каролина
 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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