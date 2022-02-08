«Торонто» в овертайме обыграл «Каролину»

«Торонто» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Автором победной шайбы в овертайме стал Митч Марнер.

Американский нападающий Остин Мэттьюс отметился двумя заброшенными шайбами. Он вышел на второе место в списке лучших снайперов сезона.

«Торонто» идет на 5-м месте в Восточной конференции, а «Каролина» — на 3-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Каролина» — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Нидеррайтер — 14 (Коул, Нечас), 13:08 — 0:1. Мэттьюс — 30 (бол., Нюландер, Таварес), 36:16 — 1:1. Мэттьюс — 31 (Райлли, Марнер), 39:37 — 2:1. Деанджело — 8 (Фаст, Слэвин), 40:08 — 2:2. Степан — 7 (Деанджело, Лоренц), 49:23 — 2:3. Марнер — 15 (Лильегрен), 54:12 — 3:3. Марнер — 16 (Райлли, Таварес), 62:51 — 4:3.

Вратари: Мразек — Андерсен.

Штраф: 7 — 13.

Броски: 32 (9+10+9+4) — 31 (13+7+9+2).

Наши: Михеев (15.52/1/-1) — Свечников (15.39/2/-2).

8 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.