«Торонто» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Калгари» — 6:2.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Остон Мэттьюс, 3 (1+2) очка у Вильяма Нюландера, еще по шайбе забросили Макс Доми, Ник Робертсон и Бобби Макканн. У «Флэймз» голы на счету Расмуса Андерссона и Кевина Баля.