«Торонто» победил дома «Калгари», Мэттьюс набрал три очка

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Калгари» со счетом 6:2.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Остон Мэттьюс, 3 (1+2) очка у Вильяма Нюландера, еще по шайбе забросили Макс Доми, Ник Робертсон и Бобби Макканн. У «Флэймз» голы на счету Расмуса Андерссона и Кевина Баля.

После этого матча «Торонто» с 83 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Калгари» с 71 очком — на 10-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Калгари» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Голы: Доми — 6 (Бенуа, Экман-Ларссон), 1:47 — 1:0. Андерссон — 9 (Юбердо, Поспишил), 19:13 — 1:1. В. Нюландер — 38 (бол., Марнер, Мэттьюс), 21:39 — 2:1. Робертсон — 12 (Доми, Экман-Ларссон), 29:34 — 3:1. Мэттьюс — 25 (бол., В. Нюландер, Марнер), 35:41 — 4:1. Мэттьюс — 26 (бол., Найз, В. Нюландер), 38:54 — 5:1. Макманн — 18 (Райлли, Ярнкрок), 43:03 — 6:1. Бол — 3 (Хант, Шарангович), 59:12 — 6:2.

Вратари: Уолл — Вольф (Владарж, 40:00).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (14+12+3) — 25 (6+7+12).

Наши: — .

18 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 19033 зрителя