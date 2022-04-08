«Торонто» интересуется нападающим «Авангарда» Толчинским

Как стало известно «СЭ», «Торонто» проявляет предметный интерес к нападающему «Авангарда» Сергею Толчинскому, чей контракт с омским клубом заканчивается уже 30 апреля.

Напомним, что 27-летний форвард три года играл под руководством главного тренера «Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа в юниорской лиге Онтарио за «Су-Сент-Мари».

В прошедшем регулярном чемпионате Толичнский набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах. В плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов в 13 встречах.

В прошлом сезоне он вместе с «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина. Толчинский наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром в плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах.

Напомним, что россиянин пытался закрепиться ранее в НХЛ, но провел в общей сложности только 4 матча в составе «Каролины».