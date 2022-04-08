«Торонто» интересуется нападающим «Авангарда» Толчинским
Как стало известно «СЭ», «Торонто» проявляет предметный интерес к нападающему «Авангарда» Сергею Толчинскому, чей контракт с омским клубом заканчивается уже 30 апреля.
Напомним, что 27-летний форвард три года играл под руководством главного тренера «Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа в юниорской лиге Онтарио за «Су-Сент-Мари».
В прошедшем регулярном чемпионате Толичнский набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах. В плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов в 13 встречах.
В прошлом сезоне он вместе с «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина. Толчинский наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром в плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах.
Напомним, что россиянин пытался закрепиться ранее в НХЛ, но провел в общей сложности только 4 матча в составе «Каролины».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|71
|46
|25
|100
|2
|Рейнджерс
|72
|46
|26
|98
|3
|Питтсбург
|72
|41
|31
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|72
|33
|39
|72
|7
|Филадельфия
|71
|23
|48
|57
|8
|Нью-Джерси
|71
|24
|47
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|71
|46
|25
|98
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|72
|26
|46
|63
|7
|Оттава
|70
|26
|44
|58
|8
|Монреаль
|71
|20
|51
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Даллас
|70
|40
|30
|84
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|71
|43
|28
|95
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|71
|23
|48
|52
|8.04
|02:00
|
Оттава – Нэшвилл
|2 : 3
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|4 : 7
|8.04
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|1 : 4
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|3 : 0
|8.04
|02:30
|
Каролина – Баффало
|5 : 3
|8.04
|03:30
|
Даллас – Торонто
|3 : 4 ОТ
|8.04
|03:30
|
Чикаго – Сиэтл
|0 : 2
|8.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|1 : 5
|8.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 3
|8.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|2 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|72
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|47
|2.1
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16