"Торонто" и "Филадельия" одержали победы, Зайцев и Проворов сделали по передаче

"Торонто" обыграл на выезде "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Нападающий "Мэйпл Ливз" Джон Таварес набрал 3 (1+2) очка. Российский защитник Никита Зайцев сделал передачу.
"Филадельфия" победила "Айлендерс" - 5:2. Защитник Иван Проворов набрал 1 (0+1) очко и показатель "+4".
"Бостон" обыграл "Оттаву" - 3:2. Победная шайба на счету Давида Крейчи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Торонто" - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Райлли - 18 (бол., Таварес, Кадри), 19:46 - 0:1. Таварес - 38 (Хаймэн, Зайцев), 32:28 - 0:2. Маззин - 6 (Нюландер, Таварес), 43:00 - 0:3. Ньюджент-Хопкинс - 22 (Драйзайтль, Макдэвид), 58:21 - 1:3. Клефбом - 5 (Макдэвид, Драйзайтль), 59:07 - 2:3.
Вратари: Столарз (58:10 - 58:21, 58:58 - 59:07, 59:28) - Андерсен.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 33 (10+9+14) - 40 (16+12+12).
Наши: - - Зайцев (25.15/2/0), Ожиганов (11.22/2/+1).
10 марта. Эдмонтон. Rogers Place.
"Айлендерс" - "Филадельфия" - 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
Голы: Мэйфилд - 4 (Ледди, Барзал), 6:30 - 1:0. Хартман - 11 (Проворов, Гостисбеер), 15:20 - 1:1. ван Римсдайк - 20 (Ворачек, Санхейм), 19:56 - 1:2. Кутюрье - 28 (Ворачек, Санхейм), 21:34 - 1:3. Патрик - 13 (Жиру, ван Римсдайк), 25:35 - 1:4. Конекны - 22 (Гостисбеер, Лотон), 37:26 - 1:5. Ледди - 3 (Барзал, Пулок), 56:28 - 2:5.
Вратари: Грайсс (Гибсон, 40:00) - Эллиотт.
Штраф: 18 - 11.
Броски: 27 (6+13+8) - 25 (10+5+10).
Наши: - - Проворов (25.33/2/+4).
10 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.
"Бостон" - "Оттава" - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Голы: Маршан - 28 (бол., Краг, Бержерон), 30:11 - 1:0. Пажо - 3 (Ткачак), 31:08 - 1:1. Ткачак - 16 (Тирни), 42:46 - 1:2. Вагнер - 11 (Краг, Макэвой), 48:47 - 2:2. Крейчи - 18 (Хейнен, Гржельчик), 59:15 - 3:2.
Вратари: Раск - Андерсон (59:44).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 31 (12+14+5) - 19 (6+8+5).
10 марта. Бостон. TD Garden.