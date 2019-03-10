"Торонто" и "Филадельфия" одержали победы, Зайцев и Проворов сделали по передаче

"Торонто" обыграл на выезде "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:2. Нападающий "Мэйпл Ливз" Джон Таварес набрал 3 (1+2) очка. Российский защитник Никита Зайцев сделал передачу.
"Филадельфия" победила "Айлендерс" – 5:2. Защитник Иван Проворов набрал 1 (0+1) очко и показатель "+4".
"Бостон" обыграл "Оттаву" – 3:2. Победная шайба на счету Давида Крейчи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" – "Торонто" – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Райлли – 18 (бол., Таварес, Кадри), 19:46 – 0:1. Таварес – 38 (Хаймэн, Зайцев), 32:28 – 0:2. Маззин – 6 (Нюландер, Таварес), 43:00 – 0:3. Ньюджент-Хопкинс – 22 (Драйзайтль, Макдэвид), 58:21 – 1:3. Клефбом – 5 (Макдэвид, Драйзайтль), 59:07 – 2:3. Вратари: Столарз (58:10 – 58:21, 58:58 – 59:07, 59:28) – Андерсен. Штраф: 4 – 8. Броски: 33 (10+9+14) – 40 (16+12+12). Наши: – – Зайцев (25.15/2/0), Ожиганов (11.22/2/+1). 10 марта. Эдмонтон. Rogers Place.
"Айлендерс" – "Филадельфия" – 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
Голы: Мэйфилд – 4 (Ледди, Барзал), 6:30 – 1:0. Хартман – 11 (Проворов, Гостисбеер), 15:20 – 1:1. ван Римсдайк – 20 (Ворачек, Санхейм), 19:56 – 1:2. Кутюрье – 28 (Ворачек, Санхейм), 21:34 – 1:3. Патрик – 13 (Жиру, ван Римсдайк), 25:35 – 1:4. Конекны – 22 (Гостисбеер, Лотон), 37:26 – 1:5. Ледди – 3 (Барзал, Пулок), 56:28 – 2:5. Вратари: Грайсс (Гибсон, 40:00) – Эллиотт. Штраф: 18 – 11. Броски: 27 (6+13+8) – 25 (10+5+10). Наши: – – Проворов (25.33/2/+4). 10 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.
"Бостон" – "Оттава" – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Голы: Маршан – 28 (бол., Краг, Бержерон), 30:11 – 1:0. Пажо – 3 (Ткачак), 31:08 – 1:1. Ткачак – 16 (Тирни), 42:46 – 1:2. Вагнер – 11 (Краг, Макэвой), 48:47 – 2:2. Крейчи – 18 (Хейнен, Гржельчик), 59:15 – 3:2. Вратари: Раск – Андерсон (59:44). Штраф: 8 – 8. Броски: 31 (12+14+5) – 19 (6+8+5). 10 марта. Бостон. TD Garden.