«Торонто» готово обменять 34-летнего нападающего Симмондса

«Торонто» готово обменять нападающего Уэйна Симмондса. Клуб разослал предложения всем командам лиги, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

При этом «Торонто» не будет добиваться большой компенсации за 34-летнего игрока.

В прошлом сезоне форвард провел 72 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (5+11) очков.

Всего он провел в лиге более 1 тысячи матчей, также выступая за «Лос-Анджелес» и «Филадельфию».

Контракт Симмондса с зарплатой в 900 тысяч долларов действует еще один сезон.