«Торонто» — «Флорида»: видеообзор седьмого матча серии Кубка Стэнли

«Флорида» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграла «Торонто» со счетом 6:1.

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Каролиной». В финале Западной конференции «Даллас» сыграет с «Эдмонтоном».