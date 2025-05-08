«Торонто» — «Флорида»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Торонто» обыграл «Флориду» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3.

У канадской команды забили Макс Пачиоретти, Вильям Нюландер, Макс Доми и Митчелл Марнер. У «Пантерз» отличились Александр Барков, Брэд Маршан и Антон Лунделл.

«Мэйпл Ливз» ведут в серии — 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая и начнется в 02.00 по московскому времени.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте