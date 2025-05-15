«Торонто» — «Флорида»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Флорида» победила «Торонто» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:1.

У «Пантерз» забитыми голами отметились Дмитрий Куликов, Аарон Экблад, Йеспер Боквист, Нико Миккола, Эй Джей Грир и Сэм Беннетт. Единственную шайбу «Мэйпл Ливз» забросил Николас Робертсон.

Счет в серии 3-2 в пользу «Пантерз». Шестой матч состоится 16 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.

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