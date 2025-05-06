«Торонто» — «Флорида»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Торонто» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли на своем льду обыграл «Флориду» — 5:4. Счет в серии 1-0.

У «Мэйпл Лифс» дубль оформил Вильям Нюландер и еще по шайбе забросили Морган Райлли, Кристофер Танев и Мэтт Найз. Голы «Пантерз» забили Сет Джонс, Ээту Луостаринен, Увис Балинскис и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска