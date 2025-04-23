«Тампа-Бэй» — «Флорида»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Флорида» переиграла «Тампу» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:2.

Нападающий «Пантерз» Нэйт Шмидт и Мэттью Ткачав оформили дубли, а также по голу забили Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. У «Лайтнинг» отличились Брэйден Пойнт и Джейк Гюнцель.

Второй матч команды проведут в пятницу, 25 апреля. Начало игры — 01:30 по московскому времени.

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