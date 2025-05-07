«Торонто» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
«Торонто» сыграет с «Флоридой» в Кубке Стэнли 8 мая
«Торонто» сыграет с «Флоридой» во втором матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь с 7 на 8 мая. Игра состоится на льду «Скоушабэнк арены» в Торонто (Канада). Начало — в 2.00 по московскому времени.
«Торонто» — «Флорида»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Ключевые события встречи «Торонто» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Счет в серии 1-0 в пользу «Мейпл Лифс».
Положение команд
Новости