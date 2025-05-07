Хоккей
7 мая, 23:20

«Торонто» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Торонто» сыграет с «Флоридой» в Кубке Стэнли 8 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Торонто».
Фото Global Look Press

«Торонто» сыграет с «Флоридой» во втором матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь с 7 на 8 мая. Игра состоится на льду «Скоушабэнк арены» в Торонто (Канада). Начало — в 2.00 по московскому времени.

«Торонто» — «Флорида»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Торонто» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 1-0 в пользу «Мейпл Лифс».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
  • Andrew_BD

    нет. звезды против.

    08.05.2025

  • Andrew_BD

    Будет ли снова чудо с ПВ?

    08.05.2025

  • maxcds

    :joy::thumbsup::hugging:

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Усиленно размяли Хеликобактера. А пустит Оттингер

    08.05.2025

  • maxcds

    Норм. Наноешь))

    08.05.2025

  • maxcds

    Робертсон в деле, хотя писали что Хейска должен раньше вернуться. Шайфли вышел у реактивных, Морисси - нет.

    08.05.2025

  • Алексей Х

    5 минут сыграно. Броски 5-0 Даллас. А победит Виннипег)

    08.05.2025

  • maxcds

    Хорошие первые 5 минут игры от звезд.

    08.05.2025

  • maxcds

    Даллаз, не подведи. Кого бы за старшего ответственным оставить?) Алексей, не справляется..

    08.05.2025

  • maxcds

    Как раз сейчас нужным и полезным займус.

    08.05.2025

  • maxcds

    Считаю надо. Старость это не порок. Мудрый опытный воин не должен допускать такие ошибки в важные моменты игры.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Тоже отдохну. На свежем воздухе подмосковья.Может успею что то полезное сделать)

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Куликова тоже не надо. Старость надо уважать

    08.05.2025

  • maxcds

    Самоскевича не бейте. Молодой еще, верю что исправится в следующих играх. А вот Куликова - надо. Верхэге тоже можно.

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Направлю конечно в Санрайз коробку Антисглазилена. Но больше для порядка, не более)

    08.05.2025

  • maxcds

    В общем, кошачьим сходить в церковь и все норм будет.

    08.05.2025

  • maxcds

    Прилягу, пожалуй, на диванчик. Что я с флагами стою.

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Не сегодня. Понимать же надо

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Проброс у Торонто. К вопросу об эмптинетах.)

    08.05.2025

  • maxcds

    Мэтюсок. За такое могут наказать.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Поболее.)

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Хоккейный бох сжалился над Торонто. 50 лет все же не шутки.

    08.05.2025

  • Алексей Х

    В самый раз.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Да рано.

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Щас 5я в пустые

    08.05.2025

  • maxcds

    Торонте везет. Это нормально. Одно из желательных условий победы.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Давит Флорида.

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Такое Торонто может и Каролину в финал не пустить. Торонто - Эдмонтон в общем. Финал мечты!

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Флорида конечно вытаскивала серию с 1-3,помнится.. Но сейчас не тот случай. Будет 0-3 в серии, потом 1-3 и в Торонто вылет 1-4. Это факт. 146%. Листья с историческим успехом!

    08.05.2025

  • maxcds

    Нет. 0-2 в общем. Ближе Торонта к шайбе. Не годится.

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Sergei Bobrovsky #72 shot saved by Joseph Woll #60 === Вот это игра!

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Тафгай пока очкарика переигрывает)

    08.05.2025

  • Алексей Х

    36 на 33 по силовым, и 21 на 8 по сблокированным в пользу Торонто! Это другие листья, надо признать. Полноценный контейнер.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Вол тащит.

    08.05.2025

  • maxcds

    Самоскевич :face_with_symbols_over_mouth: Каааааак? Обожралась чего-то Торонта. Не иначе. Не может так переть)))

    08.05.2025

  • maxcds

    Больше Торонты на площадке. Ближе они к шайбе. Надо что-то делать, надо что-то делать... Надо..

    08.05.2025

  • Алексей Х

    В общем, мои прогнозы сбудутся. Все. Но наоборот. Тоже надо уметь, кстати.

    08.05.2025

  • maxcds

    херассе андердоги

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! Я смотрю, андердоги во 2 раунде продолжают удивлять)

    08.05.2025

  • maxcds

    maxcds ранее с N.A.F.1974 шайба раньше влетела. сегодня опять все набросы в пользу Торонты --- С этой прухой ничего не сделать.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    держатцо.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Морячек как дал.

    08.05.2025

  • maxcds

    Да гребаный Бобр, гребаные все набросы в пользу Торонты.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    3-3. Лундел.

    08.05.2025

  • maxcds

    Лундельчик вовремя. Но мало. Надоть еще.

    08.05.2025

  • maxcds

    На на на на на на ана нанна нах!

    08.05.2025

  • maxcds

    Марнер, спасибо что не 4-2. Верхэге - нулевой. Просто клюшку на льду держи, Барков практически в нее вкладывал.

    08.05.2025

  • maxcds

    По драфтам сейчас лажу. Изучаю 2009 год когда Таварес был выбран 1м... Интересно посмотреть как сложилась карьера игроков. Ли в 6м раунде, Смиты в 3-4м. Тунец в конце второго раунда. На фоне некого Гленни, за которого звезды "спалили" 8 номер и который сыграл одну игру, а сейчас феерит где-то в любительских лигах)) Парадиз - выбор первого раунда каролингов, который вообще не сыгарл.

    08.05.2025

  • Apei

    не думал никогда, что за маршана буду болеть

    08.05.2025

  • maxcds

    Самоскевич, Райнхарт, Беня, Ткачак, давайте индивидуальности. Проявляйте себя. Но сейчас по игре скорее Торонта будет ближе к 4-2.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Почему баскетбол.?((

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Вот Кэпс бы так.А не это , когда 30 минут в своей зоне и по броскам 30/90.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Опять Макс.Доми который:)

    08.05.2025

  • maxcds

    Вместо этого пропускают.

    08.05.2025

  • maxcds

    Еще немного, еще чуть-чуть... Додавите их, кошачьи.

    08.05.2025

  • maxcds

    Обалденный

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Хороший хоккей.

    08.05.2025

  • maxcds

    У Фло сейчас моментов более.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Доми запорол момент.

    08.05.2025

  • maxcds

    Лейтенант все что можно Васе забил, а теперь мажет.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    У него и сезон вроде не очень.А Мэтьюсок в меньшинстве может.

    08.05.2025

  • maxcds

    По спасению от влатарей.

    08.05.2025

  • maxcds

    Джонс - идиот.

    08.05.2025

  • maxcds

    Верхэге уже не тот

    08.05.2025

  • maxcds

    Перехитовывает Торонта. Молодцы чо. Не дают играть кошачьим в их игру.

    08.05.2025

  • VeryOldLazy

    Это пять!

    08.05.2025

  • maxcds

    Так и думал. Вернусь будет 2-2))

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Нет Карло.Так Бобровскому не забить.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Нюла.!2-2.Отличный пас Максика.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Вот так вот.Пока чаевничал Маршалл забил.Зевнул эпизод.((

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    В протоколе он.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Все равно молодчик.С его то историей травм и возрастом. За Кэпс немного играл.И ко всему муж сестры другого Макса(Афиногенова).Вот сколько всего знаю я:))

    08.05.2025

  • maxcds

    Сценарий чем-то похож на третью игру серии с Тампой. 1-5 было по итогу для Фло.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Мне монопенисуально.Вообще смотреть не хотел.Бессоница и связь есть.Только поэтому.)

    08.05.2025

  • maxcds

    шайба раньше влетела. сегодня опять все набросы в пользу Торонты

    08.05.2025

  • maxcds

    :fearful: и ты, Брут?

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Максик.Вторая спецбригада.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Годится.)

    08.05.2025

  • maxcds

    Доигрались

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Куликов за выброс удалился.

    08.05.2025

  • maxcds

    Епрст. Дима! Куликов! Ты проплаченный чтоли сегодня?! :face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    08.05.2025

  • maxcds

    Лизун проводит профилактическую работу с судьями. Вредный, неприятный, но полезнейший игрок. Чоуж. Макманну красиво нарисовал даже сегодня.

    08.05.2025

  • maxcds

    Привоз. Вот с Тампой нельзя было так?

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Ух.Макмен опасно.

    08.05.2025

  • maxcds

    А вот теперь будем посмотреть как Торонта будет догонять.

    08.05.2025

  • maxcds

    Годится.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Быстро.

    08.05.2025

  • maxcds

    Нанах!!!! Саша Боркоув. Доставайте, паразиты.

    08.05.2025

  • maxcds

    Удаляем Макманна. Выходим, кошачьи. Надоть забивать.

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Теперь Пантерс в большинстве.

    08.05.2025

  • maxcds

    Шмаляет и шмаляет. И молчком те кто укорял в этом Овечкина. Ничего не меняется. Такая вот последовательность и справедливость)))

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Мекс в молоко преимущественно.

    08.05.2025

  • maxcds

    Второе РР Торонте за пол-периода? Да ладно, угомонитесь матрасики) Хоть и были скорее нарушения. Но Уолла то не удалили..

    08.05.2025

  • maxcds

    Бобров спас, Ткачак не забил. Вот вам первые важные моменты.

    08.05.2025

  • maxcds

    Барковище. Какой же умный игрок.

    08.05.2025

  • maxcds

    1 номер драфта 2014 в строю, а значит Фло - в сильнейшем составе. НУ посмотрим, ну поглядим..

    08.05.2025

  • maxcds

    Топтать Торонту! Устройте им Каролину! :smiling_imp: Вперед, конфедераты!

    08.05.2025

  • N.A.F.1974

    Здоров!

    08.05.2025

  • maxcds

    Несомненно здравствуйте!

    08.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 18 12 6 25
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 19 10 9 22
    5 Рейнджерс 20 10 10 22
    6 Филадельфия 18 9 9 21
    7 Коламбус 18 9 9 20
    8 Вашингтон 18 8 10 18
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 20 12 8 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 18 10 8 22
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    6 Флорида 18 9 9 19
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 18 6 12 16
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Миннесота 20 9 11 22
    6 Юта 18 10 8 21
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
    2 Анахайм 18 11 7 23
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 20 9 11 22
    6 Ванкувер 20 9 11 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер 2 : 6
    17.11 02:00 Миннесота – Вегас 3 : 2 ОТ
    17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт 1 : 2
    17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс 4 : 1
    Все результаты / календарь

