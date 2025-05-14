«Торонто» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Торонто» сыграет с «Флоридой» во втором раунде Кубка Стэнли 15 мая
«Торонто» сыграет с «Флоридой» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь с 14 на 15 мая. Игра состоится на льду «Скоушабэнк-арены» в Торонто (Канада). Начало — в 02.30 по московскому времени.
«Торонто» — «Флорида»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Ключевые события встречи «Торонто» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Счет в серии 2-2.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|60
|38
|22
|82
|2
|Питтсбург
|59
|31
|28
|75
|3
|Айлендерс
|61
|35
|26
|75
|4
|Вашингтон
|62
|31
|31
|69
|5
|Коламбус
|59
|30
|29
|68
|6
|Филадельфия
|60
|28
|32
|67
|7
|Нью-Джерси
|60
|29
|31
|60
|8
|Рейнджерс
|60
|23
|37
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|58
|38
|20
|80
|2
|Баффало
|60
|35
|25
|76
|3
|Детройт
|61
|35
|26
|76
|4
|Монреаль
|59
|33
|26
|75
|5
|Бостон
|59
|33
|26
|71
|6
|Оттава
|59
|29
|30
|66
|7
|Торонто
|61
|27
|34
|64
|8
|Флорида
|60
|30
|30
|63
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|40
|19
|89
|2
|Даллас
|60
|37
|23
|83
|3
|Миннесота
|61
|35
|26
|80
|4
|Юта
|60
|31
|29
|66
|5
|Нэшвилл
|60
|27
|33
|62
|6
|Виннипег
|59
|23
|36
|56
|7
|Чикаго
|60
|23
|37
|55
|8
|Сент-Луис
|60
|22
|38
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|28
|32
|70
|2
|Анахайм
|59
|33
|26
|69
|3
|Сиэтл
|60
|29
|31
|67
|4
|Эдмонтон
|61
|29
|32
|66
|5
|Сан-Хосе
|58
|29
|29
|62
|6
|Лос-Анджелес
|60
|24
|36
|62
|7
|Калгари
|59
|24
|35
|55
|8
|Ванкувер
|60
|18
|42
|43
Результаты / календарь
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
|3.03
|03:00
|Рейнджерс – Коламбус
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:30
|Торонто – Филадельфия
|2 : 3 Б
|3.03
|06:00
|Сиэтл – Каролина
|2 : 1
|3.03
|06:00
|Ванкувер – Даллас
|1 : 6
|3.03
|06:30
|Лос-Анджелес – Колорадо
|2 : 4
