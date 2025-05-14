«Торонто» сыграет с «Флоридой» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь с 14 на 15 мая. Игра состоится на льду «Скоушабэнк-арены» в Торонто (Канада). Начало — в 02.30 по московскому времени.

«Торонто» — «Флорида»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Торонто» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 2-2.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте