Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

14 мая 2025, 22:20

«Торонто» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Торонто» сыграет с «Флоридой» во втором раунде Кубка Стэнли 15 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports

«Торонто» сыграет с «Флоридой» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь с 14 на 15 мая. Игра состоится на льду «Скоушабэнк-арены» в Торонто (Канада). Начало — в 02.30 по московскому времени.

«Торонто» — «Флорида»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Торонто» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 2-2.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Лифс
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
В «Барселоне» скоро выберут нового президента. Кто может сместить Лапорту?
Конфликт в Иране приводит к политическим и экономическим проблемам. Что пишут СМИ
Малкин будет ждать конца сезона для переговоров с «Питтсбургом»
Карседо пожаловался на ВАР, игроков красно-белых назвали «неумными». Что произошло после матча «Сочи» - «Спартак»
В МО Ирана высказались по поводу сроков окончания операции США и Израиля
Путешественник Конюхов стал просветителем года в сфере экологии премии «Знание»
Популярное видео
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adiоs Amigos R

    В Вегасе великая сушь...

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    :handshake:

    15.05.2025

  • maxcds

    Нет у меня единого мнения на этот счет. Обязаны люди уметь без войн обходиться. При этом это не должно быть прикрытием для возможности безнаказанно скакать.

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    Кст, не за голову надо, за 7,62... понадёжней будет...

    15.05.2025

  • maxcds

    По большому счету про бумеранг согласен.

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    а придётся... история - бумеранг

    15.05.2025

  • maxcds

    Концовка, в которой все было понятно. Не дай Бог шайбой прилетит. И те и другие сключали риски.

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    в прошлом матче было, что Доми секунд за 10 до конца Баркова головой в борт отправил. Спецом, естественно. Тут минута осталась. У дровосеков Беруби задача - ломать. Кстати, заметь, на меньшинство у них тоже не Марнер с Мэтьюсом вышли, как обычно. А дровосеки) подраться-поломать

    15.05.2025

  • maxcds

    Да все правильно он делает, конечно. Но с одной из сторон выглядит как издевка.

    15.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    И в драке тоже проиграли...

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    не издевается. Выпусть Баркова или Ткачука, чтобы его Доми по рукам дал и руку сломал? Было уже в прошлой игре

    15.05.2025

  • maxcds

    Правильно - годится.

    15.05.2025

  • maxcds

    Врядли.. время такое что за голову хватаешься. Демократия - власть демократов.

    15.05.2025

  • Алексей Х

    6-1, пойдет)

    15.05.2025

  • maxcds

    4 тройка и 3 пара защитников на РР - Моррис издевается)))

    15.05.2025

  • Елисей Петров

    Эх, жаль минутку не доглядели...

    15.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Жаль, конечно, слетевший сухарик...

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Как же красиво Бобр уехал с ворот и предоставил свой пятак для драки:rofl:

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    придёт время...

    15.05.2025

  • maxcds

    Фины извиняются перед русским. Тоже знак или пророчество.. :thinking:

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    :wink::stuck_out_tongue_winking_eye::grin:

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Все-таки фирменный знак команд из Флориды - украсть сухарь у своего вратаря. 1 минута и 1-6.

    15.05.2025

  • maxcds

    Я тебе говорил? Предупреждал?:rage:

    15.05.2025

  • maxcds

    Ой) Спасибки, конечно :hugging:

    15.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Фигасе какая красота тут сегодня..

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    Гейм, сет, матч? Годится. (стырено у Лёхи и Макса))))

    15.05.2025

  • maxcds

    Очень хотят Боброва пробить. Очень.

    15.05.2025

  • Алексей Х

    :rofl::rofl:

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    Вот вот, старый(( Только твой способ остался - наныть))

    15.05.2025

  • Елисей Петров

    огребли морально, хотят еще и физически огрести))).

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Ударил по ловушке Боба - получи джебами в лицо! Флорида - жесткая и не дает спуску даже при счете 6-0.

    15.05.2025

  • maxcds

    Пожалели пантерок просто.

    15.05.2025

  • Елисей Петров

    Ну чё тут, вы...ли и высушили листья по всей программе))).

    15.05.2025

  • maxcds

    Ну не учить же тебя как делать чтобы хотелки сбывались... Старый - должен знать.

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    Та я ж не пророк. Так, хотелки...

    15.05.2025

  • maxcds

    Мыкола жестко опекает сережкин сухарик.

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    Под ёй, заразой... 164. Округляю по-стариковски) тот год плохо помню...

    15.05.2025

  • maxcds

    Ой. Не говори гоп) А то тут после 0-2 чего токмо не писАли.

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    зрители пошли кассы штурмовать. Чтобы деньги за билет вернули))

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    Какого? Киски - Скотопасы))

    15.05.2025

  • maxcds

    Опять не сходится. Порося утверждают что в России токмо рабы. Я поооонял - ты, наверное, под кремлевской пропагандой. И потрудитесь повторить арифметику.

    15.05.2025

  • Алексей Х

    При счете 6-0 листья решили подраться) Но даже тут как-то вяло и без огонька)

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    К/п, сударь, отменено стописят лет тому...)) не рабы, но соупотребители))

    15.05.2025

  • maxcds

    Какой финал? Езжай уже в имение. Наговоришь щас тута.

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    Ткач ваще халявит, до финала затаился))

    15.05.2025

  • maxcds

    Это правильно. Когда рабы освободятся, то не мог бы мне их одолжить?

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    их можно понять) тоже пойду запрягать - и в имение)

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Ткачук, Лунделл, Верхаге

    15.05.2025

  • maxcds

    Странно... Говорили токмо русские так делают) Вот начнешь верить собако-поросям и сразу обман. Ничего не меняется.

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    ну заплатить большие деньги и сидеть обосранными на трибунах тоже не комильфо))

    15.05.2025

  • VeryOldLazy

    Ага, скрытые резервы, из забивал только Семён)

    15.05.2025

  • maxcds

    Ты про Верхэге? Райни и Барков в Боквиста вложились.

    15.05.2025

  • Алексей Х

    За 10 с лишним минут до конца матча зрители (глорики) пошли с трибун в Торонто. Некрасиво, конечно.

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Ну знаешь, после 2-0, 3-0 руки опускаются. Ну и берем 3й матч (в прошлом-то Уолл все тащил почти, тут вопросов нет). Выиграли в овере, Бобр опять напропускал. А если бы СТолларз потащил хоть одну - то победа и 3-0 в серии

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Ты посмотри, кто забивал!) Те, кому надо, как раз таки держат порох сухим на 6й матч.

    15.05.2025

  • maxcds

    Зачем? Всю обойму расстреляли, на следующую игру не хватит.

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Интересная логика. Сомневаюсь, что Столарц смог бы забивать голы. Так-то второй матч подряд торонто сухие))

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    был бы СТолларз - Флорида уже на пляжах отдыхала

    15.05.2025

  • Алексей Х

    А вот и Аргентина - Ямайка)

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Сегодня и нефть победит.

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Видимо, 3й матч серии оказался переломным. Тогда Флорида отыгрывалась после 0-2 и 1-3, с голом Маршана в ОТ.

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    все-таки молодец Тампа, подтянула ФЛориду до своего уровня а то, помню, всегда с хайлатов ржал. Как во Флориде играют - у них трибуны пустые вечно. Пустые ряды и там человек 5 сидит)))

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Кстати, в прошлом матче стату показывали. 23-0, если ФЛорида выигрывает после 2го периода. И 7-0 или 9-0, если после первого Если я все правильно понял

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Ну вот Перри в 39 отжигает. РАдулов в КХЛ. Почему Пачиоретти не может? На опыте типа. На пятаке в конце концов потолкаться Ну и ок? Кого ты еще за 800к зарплаты возьмешь? Чувака из АХЛ, который никогда НХЛ не видел? А он точно лучше Пачиоретти будет?

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    Пача уже перед Вашингтоном на персию по инвадидности вышел,приключения в Торонте это коматозный приступ.

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Потому что кой-кто в команде полплатежки занимает. ВОт и приходится брать ЛОутона (1,5 млн зп), Пачиоретти (0,8 млн зп). А так бы, конечно, Рантанена взяли)) P.S. Пачиоретти, кстати, полезный ветеранчик. Вторую игру сделал (гол + пас)

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    Походу торонтские болелы сегодня,после последней домашней игры,уйдут при счете 0:6.

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    я не помаю на хрена Торонта брала Пачу,Лоутона и прочий отброс?Они свое отиграли,с ними нулёвые перспективы.

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    защита торонтасов исчезла.

    15.05.2025

  • Алексей Х

    3 гола из 4 забиты защитниками! Давно ли такое было?)

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    Флорида тупо в сезоне прокатилась,а теперь напрягаются.Возможнт Бобер сегодня ещп сухарь сделает. Если Флорида выскочит в финал на Эдмонтон,то только полосатые могут спасти канадцев от кубинцев.

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Торонте нужен трехочковый с фолом)

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    господин,все боятся слово сказать,никто не хочет вас беспокоить.

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Куликов, Боквист, Миккола...Кто там еще не забивал у Флориды в этом КС?))

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    при голе Димы что-то непонятное изобразил Уолл. ============= так там подправление от своего было, вот и пытался сориентироваться по ходу дела, но не смог

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    херасе, сколько халявщиков сразу понабежало. Где были в 1м периоде)

    15.05.2025

  • Елисей Петров

    4-0! охохо.

    15.05.2025

  • maxcds

    Ну это прям красотулечки. 4-0. Приберегите голы для игры № 6.

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    когда в первые 2 игры результат делали инвалиды,то я подумал,хреновы дела у торонты.

    15.05.2025

  • Apei

    закрытие очередного окна

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    уже давно,пантеры трясут их хорошо.

    15.05.2025

  • mikha1

    Похоже опять как в прошлом году - Флорида в финале востока, а а финале запада Даллас и Эдмонтон.

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    теперь очередь Бобра.

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    опять за старое,60 лет в пролете.

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    Торонте надо состав менять,пока Матиз,Марнер и Нюквист живы.

    15.05.2025

  • Apei

    на круги своя

    15.05.2025

  • Apei

    жизнь налаживается

    15.05.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! Ну если уж Куликов и Боквист забили..), при голе Димы что-то непонятное изобразил Уолл. И при этом Верхаге еще не отличился, а счет уже 3-0...)

    15.05.2025

  • Елисей Петров

    Посыпались листья клена!))).

    15.05.2025

  • Андрей Андрей

    Ну все,полуфинал Флорида -Каролина.

    15.05.2025

  • Елисей Петров

    Куликов красава!

    15.05.2025

  • maxcds

    3-0. Этот гол - "как котят" как говорится.

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    вот эти проходы 1 в 0 каждые 5-7 минут меня нервируют

    15.05.2025

  • maxcds

    2-0. Осторожненько: годится.

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    ну че происходит-то опять мля? из раздевалки не вышли?

    15.05.2025

  • maxcds

    Опять проспал начало:( Здравствуйте, тем не менее!

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Мяяяяуууууууу

    15.05.2025

  • Apei

    на Боба уповаем

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    в этот раз даже привычных халявщиков на ветке нет

    15.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    ну что, котятки

    15.05.2025

    • Адам Фут стал новым главным тренером «Ванкувера»

    Рик Токкет назначен на пост главного тренера «Филадельфии»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 60 38 22 82
    2 Питтсбург 59 31 28 75
    3 Айлендерс 61 35 26 75
    4 Вашингтон 62 31 31 69
    5 Коламбус 59 30 29 68
    6 Филадельфия 60 28 32 67
    7 Нью-Джерси 60 29 31 60
    8 Рейнджерс 60 23 37 54
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 58 38 20 80
    2 Баффало 60 35 25 76
    3 Детройт 61 35 26 76
    4 Монреаль 59 33 26 75
    5 Бостон 59 33 26 71
    6 Оттава 59 29 30 66
    7 Торонто 61 27 34 64
    8 Флорида 60 30 30 63
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 59 40 19 89
    2 Даллас 60 37 23 83
    3 Миннесота 61 35 26 80
    4 Юта 60 31 29 66
    5 Нэшвилл 60 27 33 62
    6 Виннипег 59 23 36 56
    7 Чикаго 60 23 37 55
    8 Сент-Луис 60 22 38 53
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 60 28 32 70
    2 Анахайм 59 33 26 69
    3 Сиэтл 60 29 31 67
    4 Эдмонтон 61 29 32 66
    5 Сан-Хосе 58 29 29 62
    6 Лос-Анджелес 60 24 36 62
    7 Калгари 59 24 35 55
    8 Ванкувер 60 18 42 43
    Результаты / календарь
    2.02
    3.02
    4.02
    5.02
    6.02
    26.02
    27.02
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    4.03
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    3.03 03:00 Рейнджерс – Коламбус 4 : 5 ОТ
    3.03 03:30 Торонто – Филадельфия 2 : 3 Б
    3.03 06:00 Сиэтл – Каролина 2 : 1
    3.03 06:00 Ванкувер – Даллас 1 : 6
    3.03 06:30 Лос-Анджелес – Колорадо 2 : 4
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости