«Торонто» победил «Флориду» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ

«Торонто» на своем льду обыграл «Флориду» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли — 5:4.

У «Мэйпл Лифс» дубль оформил Вильям Нюландер и еще по шайбе забросили Морган Райлли, Кристофер Танев и Мэтт Найз. Голы «Пантерз» забили Сет Джонс, Ээту Луостаринен, Увис Балинскис и Сэм Беннетт.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска по своим воротам в этой игре.

«Торонто» вышел вперед в серии до четырех побед 1-0. Следующий матч команд состоится 8 мая.

Кубок Стэнли. 1/2 финала Восточной конференции

«Торонто» — «Флорида» — 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)

Голы: В. Нюландер — 4 (Пачиоретти, Маккейб), 0:33 — 1:0. В. Нюландер — 5 (Экман-Ларссон, Пачиоретти), 12:51 — 2:0. Джонс — 2 (бол., Ткачак, Верхэге), 16:57 — 2:1. Райлли — 3 (В. Нюландер), 17:16 — 3:1. Танев — 1 (Маккейб, Найз), 27:50 — 4:1. Луостаринен — 2 (Лунделл, Маршан), 41:39 — 4:2. Балинскис — 1 (Шмидт, Маршан), 44:30 — 4:3. Найз — 4 (Марнер, Танев), 54:00 — 5:3. Беннетт — 4 (Верхэге), 58:05 — 5:4.

Вратари: Столарц (Уолл, 30:14) — Бобровский (57:16 — 58:05, 58:31).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (12+5+12) — 29 (4+9+16).

Наши: — - Куликов (19.49/1/-2).

6 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19 031 зритель.

Счет в серии: 1-0