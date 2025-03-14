14 марта 2025, 04:42

«Флорида» на выезде обыграла «Торонто», Бобровский сделал 23 сейва

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский (слева) в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Флорида» на выезде выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Макс Доми и Джон Таварес. У гостей Сэм Беннетт дважды реализовал большинство и один гол забил Нико Миккола.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрал 85 очков в 66 играх и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет третьим — 81 очко в 65 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Флорида» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Таварес — 27 (В. Нюландер, Бенуа), 2:00 — 1:0. Беннетт — 21 (бол., Самоскевич, Райнхарт), 17:51 — 1:1. Миккола — 5 (Грир), 33:56 — 1:2. Беннетт — 22 (бол., Райнхарт, Самоскевич), 37:13 — 1:3. Доми — 5 (Ярнкрок, Экман-Ларссон), 44:26 — 2:3.

Вратари: Столарц — Бобровский.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 25 (7+10+8) — 25 (11+9+5).

Наши: — - Куликов (19.51/0/0).

14 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 19 201 зритель.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Лифс
ХК Флорида Пантерз
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 104
2 Питтсбург 78 40 38 96
3 Филадельфия 77 39 38 90
4 Айлендерс 78 42 36 89
5 Коламбус 77 38 39 88
6 Вашингтон 78 39 39 87
7 Нью-Джерси 77 40 37 83
8 Рейнджерс 78 33 45 75
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 76 48 28 102
2 Баффало 77 46 31 100
3 Монреаль 77 45 32 100
4 Бостон 78 43 35 95
5 Оттава 77 40 37 90
6 Детройт 77 40 37 88
7 Торонто 77 32 45 78
8 Флорида 77 37 40 77
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 50 26 110
2 Даллас 77 45 32 102
3 Миннесота 77 44 33 100
4 Юта 76 40 36 86
5 Нэшвилл 76 36 40 81
6 Сент-Луис 76 33 43 78
7 Виннипег 76 33 43 78
8 Чикаго 77 28 49 70
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 77 39 38 87
2 Анахайм 77 41 36 87
3 Вегас 77 35 42 86
4 Лос-Анджелес 76 31 45 81
5 Сан-Хосе 75 36 39 79
6 Сиэтл 75 32 43 75
7 Калгари 76 32 44 72
8 Ванкувер 76 22 54 52
7.04 02:00 Баффало – Тампа-Бэй - : -
7.04 02:30 Виннипег – Сиэтл - : -
7.04 05:00 Сан-Хосе – Чикаго - : -
7.04 05:30 Лос-Анджелес – Нэшвилл - : -
