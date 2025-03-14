«Флорида» на выезде обыграла «Торонто», Бобровский сделал 23 сейва
«Флорида» на выезде выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Макс Доми и Джон Таварес. У гостей Сэм Беннетт дважды реализовал большинство и один гол забил Нико Миккола.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.
«Флорида» набрал 85 очков в 66 играх и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет третьим — 81 очко в 65 матчах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Флорида» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Таварес — 27 (В. Нюландер, Бенуа), 2:00 — 1:0. Беннетт — 21 (бол., Самоскевич, Райнхарт), 17:51 — 1:1. Миккола — 5 (Грир), 33:56 — 1:2. Беннетт — 22 (бол., Райнхарт, Самоскевич), 37:13 — 1:3. Доми — 5 (Ярнкрок, Экман-Ларссон), 44:26 — 2:3.
Вратари: Столарц — Бобровский.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 25 (7+10+8) — 25 (11+9+5).
Наши: — - Куликов (19.51/0/0).
14 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 19 201 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|104
|2
|Питтсбург
|78
|40
|38
|96
|3
|Филадельфия
|77
|39
|38
|90
|4
|Айлендерс
|78
|42
|36
|89
|5
|Коламбус
|77
|38
|39
|88
|6
|Вашингтон
|78
|39
|39
|87
|7
|Нью-Джерси
|77
|40
|37
|83
|8
|Рейнджерс
|78
|33
|45
|75
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|76
|48
|28
|102
|2
|Баффало
|77
|46
|31
|100
|3
|Монреаль
|77
|45
|32
|100
|4
|Бостон
|78
|43
|35
|95
|5
|Оттава
|77
|40
|37
|90
|6
|Детройт
|77
|40
|37
|88
|7
|Торонто
|77
|32
|45
|78
|8
|Флорида
|77
|37
|40
|77
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|50
|26
|110
|2
|Даллас
|77
|45
|32
|102
|3
|Миннесота
|77
|44
|33
|100
|4
|Юта
|76
|40
|36
|86
|5
|Нэшвилл
|76
|36
|40
|81
|6
|Сент-Луис
|76
|33
|43
|78
|7
|Виннипег
|76
|33
|43
|78
|8
|Чикаго
|77
|28
|49
|70
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|77
|39
|38
|87
|2
|Анахайм
|77
|41
|36
|87
|3
|Вегас
|77
|35
|42
|86
|4
|Лос-Анджелес
|76
|31
|45
|81
|5
|Сан-Хосе
|75
|36
|39
|79
|6
|Сиэтл
|75
|32
|43
|75
|7
|Калгари
|76
|32
|44
|72
|8
|Ванкувер
|76
|22
|54
|52
|7.04
|02:00
|Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|7.04
|02:30
|Виннипег – Сиэтл
|- : -
|7.04
|05:00
|Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|7.04
|05:30
|Лос-Анджелес – Нэшвилл
|- : -