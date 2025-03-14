«Флорида» на выезде обыграла «Торонто», Бобровский сделал 23 сейва

«Флорида» на выезде выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Макс Доми и Джон Таварес. У гостей Сэм Беннетт дважды реализовал большинство и один гол забил Нико Миккола.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрал 85 очков в 66 играх и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет третьим — 81 очко в 65 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Флорида» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Таварес — 27 (В. Нюландер, Бенуа), 2:00 — 1:0. Беннетт — 21 (бол., Самоскевич, Райнхарт), 17:51 — 1:1. Миккола — 5 (Грир), 33:56 — 1:2. Беннетт — 22 (бол., Райнхарт, Самоскевич), 37:13 — 1:3. Доми — 5 (Ярнкрок, Экман-Ларссон), 44:26 — 2:3.

Вратари: Столарц — Бобровский.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 25 (7+10+8) — 25 (11+9+5).

Наши: — - Куликов (19.51/0/0).

14 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 19 201 зритель.