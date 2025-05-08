Хоккей
8 мая, 04:45

«Флорида» проиграла «Торонто» во втором матче серии, Бобровский сделал 16 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский (слева) в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Торонто» выиграл у «Флориды» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3. «Мэйпл Ливз» ведут в серии — 2-0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 из 20 бросков по своим воротам.

У канадской команды голами отметились Макс Пачиоретти, Вильям Нюландер, Макс Доми и Митчелл Марнер. Заброшенные шайбы «Флориды» на счету Александра Баркова, Брэда Маршана и Антона Лунделла.

Третий матч в серии пройдет на льду «Пантерз» в ночь с 9 на 10 мая и начнется в 02.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Торонто» — «Флорида» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Барков — 2 (бол., Джонс), 10:58 — 0:1. Пачиоретти — 2 (бол., Райлли, Доми), 18:19 — 1:1. Маршан — 1 (Лунделл, Луостаринен), 20:15 — 1:2. В. Нюландер — 6 (Пачиоретти, Экман-Ларссон), 24:18 — 2:2. Доми — 2 (Лоренц, Райлли), 37:09 — 3:2. Лунделл — 3 (Экблад, Луостаринен), 45:33 — 3:3. Марнер — 2 (Маккейб, Мэттьюс), 45:50 — 4:3.

Вратари: Уолл — Бобровский (57:05).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 20 (5+9+6) — 29 (6+11+12).

Наши: — - Куликов (13.47/0/-1).

8 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 2-0.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Юрий

    Это ты путаешь его с младшим братом Брендоном, который за Виннипег играет.

    08.05.2025

  • Ceown

    Сложно Бобра винить во всех грехах: в последней игре - 3 не берущиеся шайбы залетали и в девятку и с подправлений.А в основном вы всё верно подметили :из Райнхарта и Ткачака рано звёзд слепили и внушили им это:))

    08.05.2025

  • Werewolf

    Голы ПО идут в зачет рекорда ПО. У тебя на голах в сезоне свет клином сошелся? Это далеко не единственный рекорд в НХЛ. Их там сотни, если не тысячи

    08.05.2025

  • Werewolf

    А из отличных игроков редко получаются хорошие тренера.

    08.05.2025

  • Werewolf

    Зато питы его в свое время легко отдали. Такое ощущение, что целенаправлено избавлялись от всех, кто хоть что-то в защите умеет )))))

    08.05.2025

  • Gena34

    Да уж это вам не Тампу выбивать,придется попотеть чтобы сравнять счет в серии.

    08.05.2025

  • Maks

    Флориде надо забирать оба домашних матча, иначе вылетят. Если Торонто пройдет Флориду, то их наконец, можно будет всерьез рассматривать, как претендента на КС, до этого это выглядело, как издевка, когда их каждый сезон, называли одним из главных претендентов на КС, а они первый раунд не проходили.

    08.05.2025

  • maxcds

    Алексий, как ты это делаешь? Научи. Вроде уже и у Торонты перемога, а у соевой секты все равно полыхает будто опять в котел попали.

    08.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Очень хороший хоккей от обеих команд. Думаю, Фло дома заберет оба матча.

    08.05.2025

  • BS35LV

    Идет как надо. Мазут и подорожники- финал

    08.05.2025

  • Osokin L

    Торонто приучило к сливам... а тут происходит нечто необычное

    08.05.2025

  • Муслим Галеев

    Пора уже а то после 1967 отвернулись.

    08.05.2025

  • Муслим Галеев

    Молодцы листики продолжайте охоту на пантер!

    08.05.2025

  • pupkin-221

    Торонто заслужено победил. И играли чисто, в ответ на травму своего вратаря не побили Бобровского, чтобы восстановить справедливость !

    08.05.2025

  • pupkin-221

    Поставил квартиру на Флориду ? :laughing::laughing::laughing:

    08.05.2025

  • hant64

    Торонто в гостях умирать не менее нужно, чем котам, всё же возвращаться на пятый матч гораздо лучше с 3:1 , чем с 2:2 ( в победу торонтовки в обеих гостевых, конечно, не верится совсем, но даже такое не исключено).

    08.05.2025

  • quarktrue

    Уолл в начале сезона восстанавливался после травмы. А потом тренер дал ему возможность поиграть, чтобы к ПО он подошел в полной готовности, как будто предвидел возникшую ситуацию в ПО.

    08.05.2025

  • quarktrue

    Торонто в двух последних матчах ПО забил 9 шайб. Также Торонто много забивал в чемпионате. Так, что, думаю, не стоит хоккей Торонто называть закрытым.

    08.05.2025

  • von_michel

    Не верю что торонто выбьет флориду

    08.05.2025

  • Vitalik Klimov

    Это вам не Тампа!!!:grinning:

    08.05.2025

  • Neil

    Да, и Рантанен здесь не играет! Достали.

    08.05.2025

  • Neil

    Самая крутая серия на мой взгляд.

    08.05.2025

  • True Timati

    Вот вам и Торонто. Скрытый теневой фааворит от Востока

    08.05.2025

  • h r

    Прoгнозы футбольных матчей info-stavki.ru

    08.05.2025

  • объективный Артём =)

    Тарантовка посрамила, однако! Тем и прекрасна НХЛия) Будем поглядеть) Боб не тащит, грусна

    08.05.2025

  • LemieuxMario3

    А вот это уже интересно)))

    08.05.2025

  • объективный Артём =)

    бро бро, я на Фло в 7 поставил - за адеквата сойду?)

    08.05.2025

  • Павел Леонидович

    неожиданно

    08.05.2025

  • Скиталец

    Рантанен, словно с психушки вылез в которой его держали и он 10 лет игры пропустил)))

    08.05.2025

  • Юрий

    Ну так-то по сезону Волл был первым номером.

    08.05.2025

  • Юрий

    Смотря что понимать под веселостью. Так-то ТМЛ стали играть в более закрытый хоккей, если говорить про времена Киффа. Все отрабатывают, плюс домоседа Танева подписали, Месиканец как отрабатывает, Марнер и до этого на Селке номинировался. Нынешний Торонто довольно закрытая, сеазал бы, даже скучная команда, но такой хоккей как видим приносит им успех.

    08.05.2025

  • Скиталец

    Удивительная игра хоккей. Тафгай наладил тарантасов. У фло задача в домашке не простая, но как известно задачки решаемы.

    08.05.2025

  • Юрий

    Не просто так они за Таневым охотились, один из лидеров среди действующих по блокам. А если учесть соотношение проведенных игр и блоков, то они на пару с Мартинезом лидеры.

    08.05.2025

  • Саша

    Торонто без Энтони Столарца справилось со Флоридой. Даже Джозеф Уолл улучшил статистику: пропустил те же 3 шайбы как и в первом матче, но за 60 минут, а не 29:46. А Сергей Бобровский продолжает не выручать Флориду: 9 шайб пропустил за 2 матча с коэффициентом надежности 4.5. Сэм Райнхарт и Меттью Ткачак очков не набрали. Все те же действующие лица: Александр Барков и Брэд Маршан. А Торонто в плейофф стало играть значительно лучше. Ульям Нюландер продолжает забивать, а Остон Мэттьюс хорош в подыгрыше. Не ожидал, что у Беруби получится наладить защиту Торонто.

    08.05.2025

  • КИРИЛСОН

    Пока лидеры Торонто тащат... посмотрим, что дома предложит Флорида

    08.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Как же похорошел Торонто при Беруби...

    08.05.2025

  • Коэн-Цедек

    Вот бы чиста канадский финал: Торонтовка с востока и Макдавки с запада (или Виннипухи).

    08.05.2025

  • Apei

    скорее поаерю в семпионство Далласа, чем Торонто

    08.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    На веществах. И это прекрасно.:blush::field_hockey:

    08.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Сравнивать этого примитивногозадрота с пронькой - делать ему комплимент. Оно того не стоит.

    08.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Вислый и Висячий слились в позиции 69.

    08.05.2025

  • Apei

    голы по в зачет рекорда не идут

    08.05.2025

  • igor1972

    Вот так, подвисла Флорида неожиданно. Следующий матч будет определяющим. Мой прогноз - Флорида его легко выиграет. В 3-4 шайбы.

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Ранта зверюга)

    08.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Значит Коты будут дома умирать, чтобы серию сравнять. Листья удивляют аднака...

    08.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Там Рантанен сошел с ума и опять сделал хетрик!:blush:

    08.05.2025

  • Сергей Илазаров

    Довольно неожиданно, но ФП не отдаст так просто серию..

    08.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Запишем в адекваты. Так-то логично сомневаться, просто этим совсем уж ненависть к Торонте глаза застилает.

    08.05.2025

  • ГлавПатриот

    Шарят. Посмотрел, на Торонто поставил я, zeromanj и, удивительным образом, Шурик из Карагая.

    08.05.2025

  • Сергей

    ты самое яркое подтверждение этого.... пронька закончился, теперь ты высоко держишь знамя главного ???? ветки НХЛ. Хотя, надо признать, фифка отчаянно пытается перехватить его у тебя и стать главным)))

    08.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Пошел, глянул, ГлавСектанты TrueTimati и Женек 10: Флорида 4-1

    08.05.2025

  • ГлавПатриот

    Всё пропало, опять.

    08.05.2025

  • quarktrue

    Удмвляюсь тоже. Тот еще был дровосек, когда играл. Однако сейчас Торонто - веселая команда. Даже интересно, как долеко они зайдут.

    08.05.2025

  • Shnobel Zadrotovich

    Торонто это Тебе не Тампа,хоть и тоже на Т...

    08.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Про судей еще поной.

    08.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Марнеру здорово повезло с победной. Но так даже символичнее. И чуть ли не самый красивый гол плей-офф.

    08.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Сколько бы Серёженька не писал , но клинический идиотизм не вылечивается

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Посмотрел в свой прогноз. Все нормально, на 4-2 и ставил.)

    08.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Что с лицом, хороняки?

    08.05.2025

  • Сергей

    фифка. ты не любишь башкиров? ты националист? фашист фифка...

    08.05.2025

  • ГлавПатриот

    Шансы против физрука Бриндамура будут не меньше. Нет в его команде исполнителей и игры, только бегунки и беготня.

    08.05.2025

  • alehan.227472

    LOL:) На сюмом деле Мэттьюс лучший у торонто, вся игра через него, особенно когда надо подчищать

    08.05.2025

  • alehan.227472

    Торонто- это говно! Вне всяких сомнений. Пройдут уставшую от хоккея Фло, а потом опять на гольфовое поле, как всегда!

    08.05.2025

  • Сергей

    Беруби навел порядок в кленовом королевстве. Отремонтировал тарантас и поехал за Кубком. Это прежде всего тренерские победы в этих двух играх. Лишний раз убеждаюсь, что из тафгая получился отличный тренер, если он даже Торонто научил правильно играть..

    08.05.2025

  • Алексей Х

    25 на 8 по сблокированным броскам в пользу Торонто, 41 на 39 по силовым! Я не узнаю листья в гриме)) Флорида не ожидала такого, видимо.

    08.05.2025

  • alehan.227472

    Фло не впечатлила с Тампой, не впечатляют и с торонтой. Да, улучшился Мэттьюз, было видно на кубке 4, что стал играть как настоящий центр, да забивает и отдает Нюландер. Но потом все, никого нет. А Фло спит, или просто уже нет сил после 3 лет непрерывного хоккея. Барков, Ткачак, Беннет, Форслинг, Верхеге - плохо (может трамвы?), Бобровский не выручает....Играют на уровне, Маршан, все фины и Эх-бладь (красавец!!) И все:((( Думаю с Фло почти все ясно в этом году.

    08.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    С Флоридой всё понятно . С ней начало происходить тоже самое , что произошло с Тампой

    08.05.2025

  • ГлавПатриот

    Банда Беруби :clap_tone1: Это при том, что Мэттьюс до сих пор не раздуплился. Маккейб и Танев здорово подчищали на пятаке, Торонто ты ли это?)

    08.05.2025

  • baruv

    И Флорида уязвима. А молнии и не знали). Бобровский не выручил. Но все только начинается.

    08.05.2025

  • Сергей

    ????

    08.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Остон Мэттьюс как то быстро сдулся . Так много говорилось о его погоне за рекордами . А здесь даже по пустым воротам не может попасть . Ему надо брать пример у псевдорекордиста который никогда не мажет по пустой рамке .

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Не идёт ни у Серёги, ни у всей Флориды. Тогда как у листьев залетает. Хоккейные боги повернулись лицом к Торонто.

    08.05.2025

  • ГлавПатриот

    До этого башкир пускал 5 и 6, но ужасен только Хеллибайк. Понимать надо))

    08.05.2025

  • quarktrue

    Торонто вперёд. Победили даже без Столарца, своего основного вратаря.

    08.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Как же быстро Бобр превратился в Мышелова . 9 штук пустил уже

    08.05.2025

