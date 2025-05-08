«Флорида» проиграла «Торонто» во втором матче серии, Бобровский сделал 16 сэйвов

«Торонто» выиграл у «Флориды» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3. «Мэйпл Ливз» ведут в серии — 2-0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 из 20 бросков по своим воротам.

У канадской команды голами отметились Макс Пачиоретти, Вильям Нюландер, Макс Доми и Митчелл Марнер. Заброшенные шайбы «Флориды» на счету Александра Баркова, Брэда Маршана и Антона Лунделла.

Третий матч в серии пройдет на льду «Пантерз» в ночь с 9 на 10 мая и начнется в 02.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Торонто» — «Флорида» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Барков — 2 (бол., Джонс), 10:58 — 0:1. Пачиоретти — 2 (бол., Райлли, Доми), 18:19 — 1:1. Маршан — 1 (Лунделл, Луостаринен), 20:15 — 1:2. В. Нюландер — 6 (Пачиоретти, Экман-Ларссон), 24:18 — 2:2. Доми — 2 (Лоренц, Райлли), 37:09 — 3:2. Лунделл — 3 (Экблад, Луостаринен), 45:33 — 3:3. Марнер — 2 (Маккейб, Мэттьюс), 45:50 — 4:3.

Вратари: Уолл — Бобровский (57:05).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 20 (5+9+6) — 29 (6+11+12).

Наши: — - Куликов (13.47/0/-1).

8 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 2-0.