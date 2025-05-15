«Флорида» разгромила «Торонто» в пятом матче, Куликов забил победный гол

«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:1. «Пантерз» вышли вперед в серии — 3-2.

Автором победного гола стал российский защитник Дмитрий Куликов. Также голами у «Флориды» отметились Аарон Экблад, Йеспер Боквист, Нико Миккола, Эй Джей Грир и Сэм Беннетт. Единственная заброшенная шайба «Мэйпл Ливз» на счету Николаса Робертсона.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков. Его признали первой звездой встречи.

Шестой матч в серии состоится 16 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Торонто» — «Флорида» — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Голы: Экблад — 2 (Райнхарт, Боквист), 14:38 — 0:1. Куликов — 1 (Шмидт, Ткачак), 26:08 — 0:2. Боквист — 1 (Райнхарт, Форслинг), 30:05 — 0:3. Миккола — 1 (Лунделл, Луостаринен), 34:01 — 0:4. Грир — 1 (Гаджович, Шмидт), 46:23 — 0:5. Беннетт — 6 (бол., Экблад, Маршан), 49:10 — 0:6. Робертсон — 1 (Доми, Лоренц), 58:54 — 1:6.

Вратари: Уолл (Мюррей, 46:22) — Бобровский.

Штраф: 28 — 36.

Броски: 32 (6+14+12) — 32 (13+11+8).

Наши: — - Куликов (17.57/2/+2).

15 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 2-3.