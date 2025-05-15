«Флорида» разгромила «Торонто» в пятом матче, Куликов забил победный гол
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:1. «Пантерз» вышли вперед в серии — 3-2.
Автором победного гола стал российский защитник Дмитрий Куликов. Также голами у «Флориды» отметились Аарон Экблад, Йеспер Боквист, Нико Миккола, Эй Джей Грир и Сэм Беннетт. Единственная заброшенная шайба «Мэйпл Ливз» на счету Николаса Робертсона.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков. Его признали первой звездой встречи.
Шестой матч в серии состоится 16 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Торонто» — «Флорида» — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
Голы: Экблад — 2 (Райнхарт, Боквист), 14:38 — 0:1. Куликов — 1 (Шмидт, Ткачак), 26:08 — 0:2. Боквист — 1 (Райнхарт, Форслинг), 30:05 — 0:3. Миккола — 1 (Лунделл, Луостаринен), 34:01 — 0:4. Грир — 1 (Гаджович, Шмидт), 46:23 — 0:5. Беннетт — 6 (бол., Экблад, Маршан), 49:10 — 0:6. Робертсон — 1 (Доми, Лоренц), 58:54 — 1:6.
Вратари: Уолл (Мюррей, 46:22) — Бобровский.
Штраф: 28 — 36.
Броски: 32 (6+14+12) — 32 (13+11+8).
Наши: — - Куликов (17.57/2/+2).
15 мая. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 2-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|1 - 1
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|7.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|- : -