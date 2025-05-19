«Флорида» победила «Торонто» и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ

«Флорида» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграла «Торонто» со счетом 6:1.

В составе «Пантерз» отличились Сет Джонс, Антон Лунделл, Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Брэд Маршан, вратарь Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 21.

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Каролиной». В финале Западной конференции «Даллас» сыграет с «Эдмонтоном».

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Торонто» — «Флорида» — 1:6 (0:0, 0:3, 1:3)

Голы: Джонс — 3 (Родригес, Барков), 23:15 — 0:1. Лунделл — 4 (Луостаринен, Маршан), 27:18 — 0:2. Гаджович — 2 (Грир, Джонс), 29:39 — 0:3. Доми — 3 (Макманн), 42:07 — 1:3. Луостаринен — 3 (Маршан), 42:54 — 1:4. Райнхарт — 4 (Барков), 49:24 — 1:5. Маршан — 3 (п.в., Луостаринен), 56:57 — 1:6.

Вратари: Уолл (55:36 - 56:57) — Бобровский.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 20 (7+5+8) — 34 (8+18+8).

Наши: — - Куликов (14.14/1/-1).

19 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19426 зрителей.

Счет в серии: 3-4.