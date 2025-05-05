«Торонто» сыграет с «Флоридой» во втором раунде Кубка Стэнли

«Торонто» сыграет с «Флоридой» во втором раунде Кубка Стэнли. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

1-й матч. 6 мая (вторник). 3.00. Торонто. «Торонто» — «Флорида»

2-й матч. 8 мая (четверг). 2.00. Торонто. «Торонто» — «Флорида»

3-й матч. 10 мая (суббота). 2.00. Санрайз. «Флорида» — «Торонто»

4-й матч. 12 мая (понедельник). 2.30. Санрайз. «Флорида» — «Торонто»

5-й матч. 13 мая (вторник). 19.00. Торонто. «Торонто» — «Флорида» — если потребуется

6-й матч. 15 мая (четверг). 19.00. Санрайз. «Флорида» — «Торонто» — если потребуется

7-й матч. 17 мая (суббота). 19.00. Торонто. «Торонто» — «Флорида» — если потребуется

В первом раунде «Мейпл Лифс» победили в серии «Оттаву» — 4-2, «Пантерз» выиграли серию с «Тампой» — 4-1.