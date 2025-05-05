Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

5 мая, 14:00

«Торонто» — «Флорида»: расписание и даты матчей серии плей-офф НХЛ

«Торонто» сыграет с «Флоридой» во втором раунде Кубка Стэнли
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Торонто».
Фото Global Look Press

«Торонто» сыграет с «Флоридой» во втором раунде Кубка Стэнли. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

«Торонто» — «Флорида»: расписание второго раунда плей-офф НХЛ

  • 1-й матч. 6 мая (вторник). 3.00. Торонто. «Торонто» — «Флорида»
  • 2-й матч. 8 мая (четверг). 2.00. Торонто. «Торонто» — «Флорида»
  • 3-й матч. 10 мая (суббота). 2.00. Санрайз. «Флорида» — «Торонто»
  • 4-й матч. 12 мая (понедельник). 2.30. Санрайз. «Флорида» — «Торонто»
  • 5-й матч. 13 мая (вторник). 19.00. Торонто. «Торонто» — «Флорида» — если потребуется
  • 6-й матч. 15 мая (четверг). 19.00. Санрайз. «Флорида» — «Торонто» — если потребуется
  • 7-й матч. 17 мая (суббота). 19.00. Торонто. «Торонто» — «Флорида» — если потребуется

В первом раунде «Мейпл Лифс» победили в серии «Оттаву» — 4-2, «Пантерз» выиграли серию с «Тампой» — 4-1.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Лифс
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Популярное видео
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Капризов заявил, что хочет остаться в «Миннесоте»

«Вашингтон» — «Каролина»: расписание и даты матчей серии плей-офф НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 17 12 5 24
3 Питтсбург 18 9 9 22
4 Айлендерс 18 10 8 22
5 Филадельфия 17 9 8 21
6 Рейнджерс 18 9 9 20
7 Коламбус 17 9 8 19
8 Вашингтон 17 8 9 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 17 10 7 22
2 Оттава 18 9 9 22
3 Бостон 19 11 8 22
4 Детройт 17 10 7 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
7 Торонто 18 8 10 18
8 Баффало 17 5 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 18 11 7 25
3 Юта 18 10 8 21
4 Виннипег 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 18 6 12 16
8 Нэшвилл 19 6 13 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 17 11 6 23
2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
3 Сиэтл 17 8 9 21
4 Эдмонтон 19 8 11 20
5 Вегас 16 7 9 19
6 Сан-Хосе 18 8 10 19
7 Ванкувер 19 8 11 18
8 Калгари 19 5 14 12
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
15.11 03:00 Каролина – Ванкувер 4 : 3 ОТ
15.11 04:00 Сент-Луис – Филадельфия 5 : 6 Б
15.11 05:00 Юта – Айлендерс 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости