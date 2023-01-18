«Торонто» в овертайме переиграл «Флориду». Самсонов отразил все 11 бросков по своим воротам

«Торонто» на своем льду вырвал победу у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил шведский форвард Вильям Нюландер.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов заменил Мэттью Мюррея при счете 2:4. Он отразил все 11 бросков по своим воротам.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сыграл всю встречу и отразил 32 из 37 бросков.

«Торонто» набрал 61 очко и идет на четвертой строчке в Восточной конференции. «Флорида» с 47 очками располагается на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Флорида» — 5:4 ОТ (2:3, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Верхэге — 21 (Экблад), 1:52 — 0:1. Хант — 3 (Райлли, Эштон-Риз), 2:38 — 1:1. Лунделл — 6 (мен., Барков), 12:34 — 1:2. Керфут — 7 (бол., Ярнкрок, Лильегрен), 15:10 — 2:2. Махура — 4 (Гудас, Денисенко), 18:04 — 2:3. Барков — 12 (бол., Монтур, Райнхарт), 21:41 — 2:4. Мэттьюс — 22 (бол., Нюландер, Марнер), 39:57 — 3:4. Нюландер — 23 (Марнер, Джиордано), 45:59 — 4:4. Нюландер — 24 (Тимминс, Таварес), 61:53 — 5:4.

Нереализованный буллит: Нюландер (Т), 40:34.

Вратари: Мюррей (Самсонов, 21:41) — Бобровский.

Штраф: 12 — 18.

Броски: 37 (14+13+9+1) — 19 (7+8+4+0).

Наши: — - Денисенко (9.21/0/0).

18 января. Торонто. Scotiabank Arena.