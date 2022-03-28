Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Флориду»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 5:2.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Джон Таварес, 3 (1+2) очка у Моргана Райлли, ассистентский хет-трик оформил Митч Марнер, еще по шайбе забросили Остон Мэттьюс и Илья Михеев. У «Пантерз» отличились Брандон Монтор и Райан Ломберг.

После этого матча «Торонто» с 87 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Флорида» с 94 очками — на первой строчке.