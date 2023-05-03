«Флорида» переиграла «Торонто» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Торонто» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Счет в серии — 1-0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Российский вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 24 из 28 бросков.

Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало — 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Торонто» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Казинс — 1 (Ткачак, Беннетт), 9:25 — 0:1. Беннетт — 4 (Экблад, Ткачак), 27:58 — 0:2. Найз — 1 (Мэттьюс, Райлли), 28:09 — 1:2. Бантинг — 1 (Ярнкрок, О`Райлли), 34:51 — 2:2. Верхэге — 3 (Дюклер, Барков), 37:47 — 2:3. Монтур — 6 (Ткачак, Барков), 52:24 — 2:4.

Вратари: Самсонов (57:11) — Бобровский.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 36 (9+13+14) — 28 (13+6+9).

3 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 0-1