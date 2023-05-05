«Флорида» во второй раз обыграла «Торонто»

«Флорида» переиграла «Торонто» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2. Счет в серии стал 2-0.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков. Его признали первой звездой встречи.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.