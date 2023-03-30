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«Торонто» потерпел поражение от «Флориды». Самсонов сделал 26 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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30 марта. «Торонто» — «Флорида» — 2:3 ОТ. Илья Самсонов в воротах.
Фото USA Today Sports

«Торонто» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. «Пантерз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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Центральный дивизион И В П О
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