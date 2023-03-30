«Торонто» потерпел поражение от «Флориды». Самсонов сделал 26 сэйвов

«Торонто» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. «Пантерз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.