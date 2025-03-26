«Торонто» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» — 7:2.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился голевой передачей. У него теперь 51 (20+31) очко в 71 игре этого сезона.