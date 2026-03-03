«Торонто» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» уступил «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

У гостей забили Кристиан Дворак и Ноа Кейтс, победный буллит исполнил Тревор Зеграс. У хозяев заброшенными шайбами отметились Дакота Джошуа и Вильям Нюландер.

«Торонто» проиграл четвертый матч подряд. Он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции (64 очка после 61 матча). «Филадельфия» (67 очков после 60 встреч) располагается на 11-м месте.

В следующем матче «Торонто» 5 марта сыграет на выезде с «Нью-Джерси». «Филадельфия» 6 марта примет «Юту».

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