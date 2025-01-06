«Торонто» — «Филадельфия»: видеообзор матча

«Торонто» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Торонто» (54 очка) после 41 игры занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (39) идет 12-й на «Востоке» после 40 матчей.