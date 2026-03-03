«Торонто» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» победила «Торонто» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Дакота Джошуа и Вильям Нюландер. У «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Ноа Кейтс.

«Филадельфия» с 67 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» с 64 очками располагается на 13-й строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max