3 марта, 09:38

«Торонто» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев

«Филадельфия» победила «Торонто» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Дакота Джошуа и Вильям Нюландер. У «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Ноа Кейтс.

«Филадельфия» с 67 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» с 64 очками располагается на 13-й строчке.

Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 61 39 22 84
2 Питтсбург 60 31 29 75
3 Айлендерс 62 35 27 75
4 Коламбус 60 31 29 70
5 Вашингтон 63 31 32 69
6 Филадельфия 60 28 32 67
7 Нью-Джерси 62 31 31 64
8 Рейнджерс 60 23 37 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 59 38 21 80
2 Баффало 61 36 25 78
3 Детройт 62 35 27 77
4 Монреаль 60 33 27 75
5 Бостон 60 34 26 73
6 Оттава 60 29 31 67
7 Торонто 62 27 35 65
8 Флорида 61 30 31 63
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 41 19 91
2 Даллас 61 38 23 85
3 Миннесота 62 36 26 82
4 Юта 61 32 29 68
5 Нэшвилл 61 27 34 62
6 Виннипег 60 24 36 58
7 Чикаго 61 23 38 56
8 Сент-Луис 61 23 38 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 62 29 33 72
2 Анахайм 61 34 27 71
3 Эдмонтон 62 30 32 68
4 Сиэтл 61 29 32 67
5 Сан-Хосе 59 30 29 64
6 Лос-Анджелес 60 24 36 62
7 Калгари 60 24 36 55
8 Ванкувер 61 18 43 43
Результаты / календарь
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
5.03 03:00 Нью-Джерси – Торонто 4 : 3 Б
5.03 03:00 Детройт – Вегас 3 : 4 ОТ
5.03 06:00 Сиэтл – Сент-Луис 2 : 3
5.03 06:00 Ванкувер – Каролина 4 : 6
5.03 06:00 Анахайм – Айлендерс 5 : 1
Все результаты / календарь

