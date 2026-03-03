«Торонто» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ
«Филадельфия» победила «Торонто» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Дакота Джошуа и Вильям Нюландер. У «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Ноа Кейтс.
«Филадельфия» с 67 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» с 64 очками располагается на 13-й строчке.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|39
|22
|84
|2
|Питтсбург
|60
|31
|29
|75
|3
|Айлендерс
|62
|35
|27
|75
|4
|Коламбус
|60
|31
|29
|70
|5
|Вашингтон
|63
|31
|32
|69
|6
|Филадельфия
|60
|28
|32
|67
|7
|Нью-Джерси
|62
|31
|31
|64
|8
|Рейнджерс
|60
|23
|37
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|80
|2
|Баффало
|61
|36
|25
|78
|3
|Детройт
|62
|35
|27
|77
|4
|Монреаль
|60
|33
|27
|75
|5
|Бостон
|60
|34
|26
|73
|6
|Оттава
|60
|29
|31
|67
|7
|Торонто
|62
|27
|35
|65
|8
|Флорида
|61
|30
|31
|63
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|41
|19
|91
|2
|Даллас
|61
|38
|23
|85
|3
|Миннесота
|62
|36
|26
|82
|4
|Юта
|61
|32
|29
|68
|5
|Нэшвилл
|61
|27
|34
|62
|6
|Виннипег
|60
|24
|36
|58
|7
|Чикаго
|61
|23
|38
|56
|8
|Сент-Луис
|61
|23
|38
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|62
|29
|33
|72
|2
|Анахайм
|61
|34
|27
|71
|3
|Эдмонтон
|62
|30
|32
|68
|4
|Сиэтл
|61
|29
|32
|67
|5
|Сан-Хосе
|59
|30
|29
|64
|6
|Лос-Анджелес
|60
|24
|36
|62
|7
|Калгари
|60
|24
|36
|55
|8
|Ванкувер
|61
|18
|43
|43
Результаты / календарь
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
|5.03
|03:00
|Нью-Джерси – Торонто
|4 : 3 Б
|5.03
|03:00
|Детройт – Вегас
|3 : 4 ОТ
|5.03
|06:00
|Сиэтл – Сент-Луис
|2 : 3
|5.03
|06:00
|Ванкувер – Каролина
|4 : 6
|5.03
|06:00
|Анахайм – Айлендерс
|5 : 1
