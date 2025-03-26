«Торонто» разгромил «Филадельфию», Нюландер и Таварес набрали по 4 очка

«Торонто» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился голевой передачей. У него теперь 51 (20+31) очко в 71 игре этого сезона.

«Торонто» набрал 89 очков в 71 матче и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 65 очков в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Филадельфия» — 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)

Голы: Пелинг — 8 (Пеллетье, Аболс), 7:59 — 0:1. Таварес — 31 (В. Нюландер), 10:37 — 1:1. В. Нюландер — 39 (бол., Найз, Мэттьюс), 15:11 — 2:1. Макманн — 20 (Таварес, В. Нюландер), 21:45 — 3:1. Таварес — 32 (Марнер, Найз), 27:49 — 4:1. В. Нюландер — 40 (Таварес, Макманн), 31:55 — 5:1. Кампф — 5 (Ярнкрок, Лоренц), 35:08 — 6:1. Кутюрье — 12 (Драйсдейл, Мичков), 38:17 — 6:2. Доми — 7 (Маккейб), 51:32 — 7:2.

Вратари: Столарц — Эрссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (10+13+7) — 19 (3+8+8).

Наши: — - Замула (21.12/0/-3), Мичков (16.46/2/-2).

26 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18 691 зритель.