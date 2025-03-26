«Торонто» разгромил «Филадельфию», Нюландер и Таварес набрали по 4 очка
«Торонто» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился голевой передачей. У него теперь 51 (20+31) очко в 71 игре этого сезона.
«Торонто» набрал 89 очков в 71 матче и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 65 очков в 73 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Филадельфия» — 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)
Голы: Пелинг — 8 (Пеллетье, Аболс), 7:59 — 0:1. Таварес — 31 (В. Нюландер), 10:37 — 1:1. В. Нюландер — 39 (бол., Найз, Мэттьюс), 15:11 — 2:1. Макманн — 20 (Таварес, В. Нюландер), 21:45 — 3:1. Таварес — 32 (Марнер, Найз), 27:49 — 4:1. В. Нюландер — 40 (Таварес, Макманн), 31:55 — 5:1. Кампф — 5 (Ярнкрок, Лоренц), 35:08 — 6:1. Кутюрье — 12 (Драйсдейл, Мичков), 38:17 — 6:2. Доми — 7 (Маккейб), 51:32 — 7:2.
Вратари: Столарц — Эрссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (10+13+7) — 19 (3+8+8).
Наши: — - Замула (21.12/0/-3), Мичков (16.46/2/-2).
26 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18 691 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -