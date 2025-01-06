«Филадельфия» уступила «Торонто», Федотов отразил 22 броска

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Торонто» со счетом 2:3.

В составе «Флайерз» отличились Тайсон Ферстер и Скотт Лоутон, вратарь Иван Федотов отразил 22 броска из 25. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Мэттью Нис, Оливер Экман-Ларссон и Морган Райлли.

После этого матча «Филадельфия» с 39 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 54 очками — на второй строчке.