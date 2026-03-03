«Филадельфия» в серии буллитов победила «Торонто»

«Филадельфия» на выезде обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В основное время голы «Мэйпл Лифс» забили Дакота Джошуа и Вильям Нюландер. У «Флайерз» отличились Кристиан Дворак и Ноа Кейтс, на счету которого также результативная передача.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков вместе с Тревором Зеграсом реализовали буллиты в послематчевой серии.

«Филадельфия» с 67 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» (64 очка) находится на 13-й строчке. У команды четвертое поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 03:30. Scotiabank Arena (Торонто) Торонто Филадельфия

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